Eesti on oma koroonanakatumisnäitaja poolest Euroopas esimese kohal! Eesti Vabariik möödus oma nakatumisnäitajaga, mis on 1517,6 koroonahaiget 100 000 elaniku kohta, kahe nädala jooksul Tšehhi vabariigist. Kolmas kõige haigem riik on hetkel Montenegro. Nii et Eesti lukku keeramine paistab, et on õige asi. Mida aga seal kodus istudes peale hakata?