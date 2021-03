Ööpäevaga lisandus 1751 nakatunut. 858 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas. Suri 11 inimest. Haiglates on kokku 691 koroonapatsienti, kellest 48 on juhitaval hingamisel. Nakatumiskordaja R on Eestis langenud küll 1,05 peale, kuid terviseameti peadirektori Üllar Lanno sõnul pole see tase piisav. Lanno ütles, et kui maikuuks kordaja 0,85 juurde ei lange, siis ei saa inimesed ka tavapärase elu juurde naasma hakata, lisaks, vastasel juhul jääb suvi Eestis n-ö vahele.