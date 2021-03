Nädalavahetusel korraldatakse Tallinnas Lasnamäel, Maardus ja Loksal vanemate, kui 70 eluaastat täiendav vaktsineerimine. On ka põhjust, neis paigus on nakatumiskõver olnud ohtlikult tõusev. Kokku on eraldatud 2000 doosi vaktsiini, millest suurim kogus 726 doosi süstitakse Lasnamäel. Ühtegi vaba aega ei jäänud. Esimesed huvilised olid pool tundi enne kinnipandud aega juba hommikul kohal.