Pandeemia on toonud surmahirmu. Hirm on ka kaotada töö, sissetulek ning lõpuks võib ilma jääda ka oma kodust. Karmo Kivi annab nüüd nõu, kuidas käituda nii, et toetaksime lapsi, oma lähedasi ning kuidas mitte lasta hirmul end päris põhja viia.