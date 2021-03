Üldiselt on nii, et jääleminek Eestis on keelatud. Ja viimase paugu paneb siin nüüd ka Kagu Eesti. Laupäevast on Lämmi ja Pihkva järvejääle minek keelatud nii sõidukitega kui jalgsi! Vaatame nüüd ettehooldusliku lugu sellest, kuidas ellu jääda.