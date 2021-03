Teisipäeva üks esiuudiseid oli see, et Harju maakohus mõistis süüdi meelelahutaja ja lasteürituste juhi Venno Loosaare ja tingimisi viieks aastaks vangi alla 10-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemise eest! Mis mees aga on Venno? Esmapilgul paistab, et tegemist on väga sooja ja südamliku inimesega. Kas see on petlik?