Lõpuks ometi on Eesti nakatumiskordaja hakanud vähenema ning langenud alla ühe kuid rõõmustamiseks ei ole siiski veel põhjust. Haiglad on pilgeni koroonahaigeid täis ja tõsine põud on intensiivravikohtadest. Kolmapäeval lisandus 1009 uut nakatunut.