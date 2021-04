Üldine häda oli pea kõikjal üle Eesti see, et kõikjal kippus vaktsiine üle jääma, sest kaitsesüstimise soovi ei avaldanud just ülemäära palju huvilisi. Näiteks laupäevaks oli reede pärastlõunase seisuga Pärnu haigla juurde tervelt 470 vaba aega!