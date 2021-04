Meditsiinitöötajad on pidanud viimase aasta jooksul olema tavapärasest palju pingelisemas keskkonnas ning nagu teada on, mõjutab tööl toimuv ka kõiki teisi elu tahke. Et olukorda veidigi kergendada pakuvad psühholoogiatudengid Covid-19 osakondade töötajatele videosilla vahendusel nõustamist