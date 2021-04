See, et robotid võtavad inimestelt töid üle, pole enam mingi uudis! Natuke hirmutav on aga see, et robotid hakkavad järjest rohkem meie ehk inimeste nägu minema! Varsti ei pruugi enam arugi saada, kas teisel pool letti olev teenindaja on ikka inimene või hoopis robot!