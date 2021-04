Meeleavaldajad kogunesid Toompea Lossi parki juba üheteistkümnendat päeva järjest. Sadakond meeleavaldajat protestib selle vastu, et politsei võiks trahvida koroonapiirangute rikkujaid. Tänaseks muutis ka politsei oma taktikat, sest meeleavaldusele tulnud ei kipu hajutatuse nõudest kinni pidama. Kui varem oli politsei Toompeal protestijate seas olnud võrdlemisi sõbralik, siis täna demonstreeris politsei ka muskleid ja suuremat jõudu: väljas oli nii märulipolitsei kui kiirreageerijad. Meeleavaldajad on kurtnud, et nende tegemisi Toompeal, ei kajasta peavoolumeedia, ehk siis Kanal 2 ja teised telejaamad.