Sel nädalavahetuse jooksul on tabatud 32 joobes juhti, kellest 11 on narkojoobe kahtlusega. Vaatamata vaiksemale perioodile viidi Tartumaal nädalavahetusel läbi liiklusoperatsioon eelkõige keelatud ainetega seotud rikkumiste avastamiseks. Kas teie pere auto on narkootikumidest puhas?