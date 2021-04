Uus aeg nõuab uusi kombeid. Et perearsti teenused on ülekoormatud on Eesti kaubanduskeskustesse hakatud rajama kiirkliinikud. Kohati on paigad isegi alternatiiviks haiglate EMOdele. Eriti on see abiks linnaosades, kus palju lastega perekondi ja ka näiteks eramajade rajoonide lähedal. Telefoni teel on võimalik tellida ka arsti või õe koduvisiiti, mis on paljudele uus mugavusteenus.