Kuidas korraldada oma elu kõige tähtsamat päeva ehk pulmapäeva ja seda just praegusel piirangute ning epideemiast pungil ajal? Kas see on üldse võimalik? Tuleb välja et on! Reporter käis külas pulmakorraldajal, kes just täna tegi veel viimased ülevaated ja täpsustused, sest ühele paarile kõlasid pulmakellad! Pulmi saab pidada ka Zoomis!