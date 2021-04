Kuidas saada suveks rannavormi? Ei mingit näljutamist vaid hakake korralikult sööma. Oluline on, et te ei jäta mitte ühtegi toidukorda vahele. 3-4 korda päevas süüa on normaalne ja sinna lisaks veel väike oode. Sellise dieediga kaotas viie lapse ema Karin Pajur 20 kilo.