Kahe lapse ema Elery Artus oli ostnud just endale hobuse, kui tuli koroonapandeemia ja naine kaotas töö. Suure lemmiklooma igakuised kulud ulatuvad aga sadadesse eurodesse. Elery ei löönud käega vaid nägi raskes olukorras uut võimalust! Täna võib öelda, et Elery hakkas ärinaiseks ja lisaks on tal lastele nii palju aega, mida elus palgatöö kõrvalt tal pole olnud.