Kuidas koroona ajal terve mõistus säilitada ja tulevikku helgena näha? Üks lahendus on minna koos perega piknikule! Hander Latt ja Kee Vartla kasvatavad koos nelja toredat last ja leiavad, et ühised tegevused on just need, mis raskel ajal kergust ja rõõmu toovad!