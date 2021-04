Koroonaajal on kooris laulmine ja veel siseruumis keelatud! Aga mõned inimesed ikkagi laulavad ja veel kooris. Kadetsejad kiruvad, et need mõned võivad üürata täiest kopsust. Milles asi? Asi selles, et professionaalsetele koorilauljatele on siiski lubatud koos harjutada ja veebiesinemisi korraldada. Taidlejatel ehk asjaarmastajatel on aga koorislaulmine keelatud!