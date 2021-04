Koroona on sundinud rahva ja tema lapsed kodukontroritesse ja kodukooli arvutite taha. Moodsa aja kodukontor on aga diivanil, köögis või magamistoas. Seljad on meil kõverad, randmed paindes ja kaelad pinges – inimene sandistab end ise. Õpime selgeks nipiga harjutused, mis on suureks abiks vaevuste vastu!