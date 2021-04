Interneti- ja nutiajastul võib juhtuda, et inimene, kes teile videokõne ajal otsa vaatab ja teiega räägib, ei olegi tegelikult see inimene, vaid hoopis keegi muu. Teid on osavalt ära petetud! Just nii juhtus ka Eesti parlamendiliikmetega, kes enda teada rääkisid videosilla kaudu Aleksei Navalnõi liitlase ja toetaja Leonid Volkoviga, kuid tegelikult oli tegemist petisega!