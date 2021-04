Regionaalhaigla meedikud on mures vastutustundetu käitumise kasvu üle, mis tuleneb nakkusfooni langusega kaasnevast kergendustundest. Kuigi haiglas üldvoodikohtadel ravitavate COVID-patsientide arv kahaneb, on intensiivravikohad Põhja regioonis täiesti kriitilises olukorras ja epideemia jätkumise risk pole kaugeltki möödas. Terviseamet on peale koolivaheaja lõppu võtnud fookusesse reisilt Eestisse saabujad ning võtab sellest nädalast ühendust kõigi piiriületajatega, et neile ennetusmeetmeid meelde tuletada. Kõige rohkem on viirust sisse toodud Egiptusest.