Talle meeldis väga komöödia aga ka Tšehhi tume õlu ja elu üldse. Lavastamise kohta viskas ta nalja, et see on tegevus, mille jaoks peab natuke annet ka olema. Ilma selleta ei tulevat mitte midagi! See kehtivat kõigis žanrites: draamas, balletis, ooperis, operetis, muusikalis, varietees... Suri teatrimees Ago-Endrik Kerge.