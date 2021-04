Näiteks Koit Toome sai näitlejaks uues komöödias «Jahihooaeg», peale selle on Koit ka selle filmi helilooja. Lisaks on «Jahihooaja» võtteplastil kostüümikunstniku assistendina tööotsa saanud Kristel Aaslaid. «Jahihooaeg» on komöödia Eestis juba tuntuks saanud «Klassikokkutuleku» stiilis. Aga seekord on peategelased hoopis naised: Mirtel Pohla, Harriet Toomepere ja Grete Kuld.