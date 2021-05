Blogija Alina Berebeljuh sai kuulsaks sellega, et kutsus sotsmeedias noori Isamaa erakonnaga liituma. See üleskutsumine sisaldas ka ropendamist. On väidetud ka seda, et Alina pakkunud loosida 200 eurot parteisse astujate vahel. Kõik kõlas ehk kahtlaselt aga üle 400 inimese täitis ära Isamaasse astumise ankeedi. Hiljem selgus, et Alina tulnud appi aasta alguses Isamaa erakonnaga liitunud Madis Sütile, kes lubanud Isamaale, et toob koos endaga erakonda mitusada inimest. Nüüd kutsuti aga Madis Sütt Isamaa Tartu osakonda aru andma. Teemaks oli ka Madis Süti väljaheitmine Isamaast. Talle pakuti, et kirjutagu Madis ise lahkumisavaldus.