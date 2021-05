Terviseamet ütles COVID-19 olukorra kohta Eestis, et leevenduste mõju hakkab selguma kahe-kolme nädala pärast. Jaanipäev tuleb suure tõenäosusega veeta meil kõigil taas pereringis. Väliüritustel tuleb hoida distantsi ja läheneva 9. maiga seoses tuleks mõelda sellele, et lilli võiks ausammaste juurde viia ajal, mil seal on vähem inimesi.