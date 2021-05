Merike Värik on juba aastaid seisnud vähihaigete eest, rääkinud oma lugu, julgustanud inimesi minema uuringutele. Vaktsiini teema on kuum ka vähiennetuses. Lapsi saab vaktsineerida vähki põhjustavate viiruste eest. Kui täna vaktsineeritakse vaid tütarlapsi, siis äsja valminud riikliku vähitõrje tegevuskavas on aastatel 2021-2030 eesmärgiks alustada ka poiste vaktsineerimist.