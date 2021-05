Eks igas väikelinnas on teada-tuntud oma ala tegijad: Elvas on end sisse seadnud Triin Lanno. Tema on kohalike südameid võitnud värskete pirukate ning kookidega. Nii võitegi Elvas enne kukke ja koitu näha, kuidas Triin agaralt taignarulli ja kaneelitopsikutega keset linnakest mässab.