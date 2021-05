Kunagi peaministri ametit pidanud Jüri Ratase nö «joogid autosse» skandaal on lõppeva nädala kõige rohkem tsiteerimist leidnud meediasündmus. Kurdetakse, et Jüril on jäänud Keskerakonna moraalne uuendamine pärast Savisaare lahkumist pooleli.