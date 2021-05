Siseminister Kristian Jaani arvab, et võiks ju liita omavahel koondatavad kaitseväe ning Politsei- ja piirivalveameti orkestrid. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart leiab, et näiteks kaitseväe orkestri võiks tuua Tallinna kultuuriasutuste sekka. Siseminister annaks ka PPA orkestri Tallinna linnale. Töötukassas on praegu muusikaalast haridust nõudvaid töökohti kümme, koondatavaid orkestrante koos kaitseväe orkestriga on aga 74. Samas otsib PPA võimalusi orkestri jätkamiseks mingi muu üksuse all.