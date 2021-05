Ainuüksi sel aastal on Riigi Infosüsteemi Ametile teada antud 15 edukast lunavararünnakust. Vähemalt üks Eesti ettevõte on rünnaku tulemusena ka tegevuse lõpetanud. Kaugtöö on küberkurjategijate tegevuse lihtsamaks muutnud.