Eestil eurovisoonil seekord õnne polnud. Aga uue metalmuusika liinis on, kui aitame kogu rahvaga. Milles asi? Eesti metalbänd Horror Dance Squad konkureerib konkursil, mis on ekstra modernsele metalile pühendatud. Eesti on võimeline võitma suurt Saksamaad, kui hääletame Horror Dance Squad’i esimeseks! Hetkel on nad teised. Hääletada saab järgneval aadressil: