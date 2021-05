Sel nädalal 20 aastaks vangi mõistetud, 2 inimest surnuks tulistanud Mikk Tarraste tapaloo järel läbi viidud relvaomanike lauskontrolliga on relvaseaduse muudatuste eel relvakäitlemise kontrolli tugevdanud. Kui olete saanud karistada ja karistus on kantud ei pruugi sellest piisata, et relvaluba saada. Ka kiiruseületamised iseloomustavad teid, kui mitte seadusekuulekat kodanikku.