Eesti politsei jätkab koostöös Eesti ja Ühendkuningriigi sõjaväepolitseiga kakluse uurimist. Kas välissõdurite väidetav laiamine, joomine Tapal ja nende suhtumine kohalikesse nagu aborigeenidesse on kohaliku elu suur mure või on tegemist meediasse lekkinud üksikjuhtumitega? Nelja aasta jooksul on politseil tulnud lahendada kolme liitlasvägede sõdurite ja Tapa elanike vahelist konflikti.