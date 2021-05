Pidevalt kasvav hulk e-ettevõtjaid vajab teistlaadi äripindu, kui seni on pakutud ja see seab ka kinnisvaraarendajatele uued sihid. Kas klassikalte kontorihoonete aeg on lõplikult läbi ja inimesed jäävadki kodukontoritesse? Lasnamäele kerkivale Tähesaju Kaksikute esimesele hoonele ehk kaasaegsele teenindusmajale pandi aga just täna nurgakivi.