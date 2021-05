Ajal kui koroona viirus möllab saame ehk veelgi paremini aru, et tervis on meie ainus väärtuslik vara. Ja üks parimatest tervise turgutajateks on teeseene jook. See ei maksa suurt midagi ja saate ise kodus kasvatada. Tegemist on tõesti imeliste võimetega joogiga.