Puhpilliorkester "The Tomahawck Brothers" on Kultuuriline fenomen! Nad on tuntud välise ilu ja virtuoosse pillikäsitluse poolest, kui alistatakse kõik noodid. Rahvusvahelised gastrollid on läbitud edukalt nii siin kui sealpool hea maitse piiri, kuid alati auga välja tulles.