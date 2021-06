Kuigi traagilisi lugusid, kus täiskasvanu on last või lapsi seksuaalselt ära kasutanud, tuleb avalikuks pidevalt, on need lood tegelikult vaid murdosa pedofiilia juhtumitest. Peamine häda on Eestis selles, et need, kes aimavad ja ehk isegi teavad, ei räägi.