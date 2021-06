Kas Tartus loobitakse pärleid sigade ette? Asi on selles, et maalilise Emajõe nautlemiseks loodud Delta trepistik on saanud ülejoonud noorukite lällamispaigaks. Ühel korral on Reporter sattunud peale, kui politsei päästis seal elule vette libisenud purjus nooruki.