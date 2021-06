Täna tuleb Riigikogu liikmetel veeta öö suures saalis, kuna EKRE on otsustanud täielikult seisatada parlamendi töö, et takistada eelnõu vastu võtmist, mis annab rohelise tule kõigi Eesti elanike biomeetriliste andmetest koosneva infobaasi loomiseks, Selle süsteemi välja töötamine maksab 15 miljonit eurot. Peaminister Kaja Kallas oli EKRE vastuseisust hämmingus, kuna tema sõnul on eelnõu algatatud ajal, mil siseminister oli Mart Helme.