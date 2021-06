8. juuni seisuga on Eestis tänavu uppunud 20 inimest, juunis jättis märga hauda oma elu 3 inimest. Päästeamet paigaldab avalikesse ujumiskohtadesse ohutuspoid. Poidel on libisemiskindlad käepidemed, mis hõlbustavad suplejal sealt kinni hoidmist. Nii annab poi võimaluse kurnatuse puhul hinge tõmmata ja jõudu koguda ning samal ajal aega võita, et abi saabumiseni vastu pidada.