Ja nüüd midagi ekstreemset, kuid samas elulist. Teie ees on valik imelistest pääsemistest! Need pääsemised said võimalikuks vaid tänu julgetele meestele ja naistele! Alustame ühe koerakesega, kelle päästmiseks läks vaja lausa suurt jäälõhkujat.