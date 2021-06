Peamine, et kutsat sügisel linna sõites teeäärde puu külge seotuna nö ilmarahva hooleks ei unustataks. Häda või õnn on selles, et kui perre võetakse koer, muutub ka kõikide pereliikmete elu. See, et laps hoolitseks üksi koera eest on muinasjutt. Kõik te peate olema valmis hommikul vihmaga jalutama! Koer saab teie ühiseks hobiks.