Maaelu Edendamise Sihtasutus andis välja 10 laenu väärtuses 5 miljonit eurot, mille puhul riigikontroll tuvastas, et need ei olnud sihtotstarbelised. Konkreetsed riigi laenud olid mõeldud koroonaviiruse kahjusid kannatanud maaeluettevõtetele, mida said ka need, kes koroonakahjusid ei kandnud.