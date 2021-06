Koit Toome ja Getter Jaani lauldud Sven Lõhmus lugu «Valged ööd» oli Suvereporteri tunnuslugu ka 10 aastat tagasi ehk suvel 2011. Aeg lendab, kas pole? Aga just selle tähtpäeva auk on «Valged ööd» ka tänavuse Suvereporteri üks tunnuslugusid. Kuid nüüd juba uues moodsa kõlapildiga seades! Režissöör Hindrek Maasik tegi loole ka video, mis sai valmis just öösel vastu teisipäeva. Mis muud, kui laulame kaasa ja soovime teile kena suvejätku.