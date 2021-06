Juuni on seksuaalvähemuste toetusmeeleavalduste kuu nii Euroopas, kui mujal maailmas. See on tekitanud vastakaid sündmusi. Näiteks Poolas protestiti omakorda seksuaalvähemuste vastu. USA's Floridas Wilton Manorsi linnas rammis aga pikapijuht seksuaalvähemuste paraadile kogunenud rahvahulka, surma sai vähemalt üks mees. Ka Eestis Tartus peeti lesbide, gayde ja teiste seksuaalvähemuste toetuseks heameeleavaldust.