Suure Munamäe tipust startis laupäeva hommikul teatejooks «Tipust Topini». See on nooruslike etevõttete ja seltskondade lustijooks, mille mõtte on tutvustada Eesti kauneid paiku ja olla elurõõmus. Kokku jooksis 61 meeskonda kuumal nädalavahetusel 339 kilomeetrit ja jõudis Munamäe tipust Piritale.