Suvel rokib Eesti teedel rohkelt motomehi ja -naisi! Autojuhid kurdavad, et mootorratturid rikuvad eeskirju ja tekitavad ohtu. Tsiklijuhid aga hüüavad vastu, et hoopis autojuhid ei arvesta nendega? Eriti kirub motikarahvas tõuksijuhtide süüdimatut, et mitte öelda lolli sõidustiili, mis külvab suvist surmohtu. Esimesed matused olevat vaid ajaküsimus.