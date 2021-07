Kainestusmajadesse toimetetud inimeste hulk on löönud viimase kahe kuuga absoluutsed Eesti rekordid. Koroonapiirangutest vabanenud eestimaalased on hakanud oluliselt rohkem alkoholi tarbima ja see toob omakorda kaasa ka kurvad ststistilised numbrid nii liikluses, kui ka uppumissurmade näol.