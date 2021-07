Kas teie olete kaalunud mõtet võtta oma perre laps turvakodust? Eestis on 800 last, kes ei saa kasvada oma sünniperes. Põhjuseid on erinevaid, näiteks vanemate ootamatud haigused, meelemürkide probleemid ja muud elulised raskused. Inna Klaos võttis kasvatada 9-kuuse Emma, kes on tänaseks juba 10-aastane sädemeke.