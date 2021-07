Estonia vraki juures viibis ka Reporter. Paraku esimesed laevavraki uuringud paljutõotavad ei olnud! Vee läbipaistvus vraki juures on hetkel nii kehv, et allveerobotiga vrakki ja auke praegu üles filmida ei saa. Algasid Estonia vraki juures kauaoodatud uuringud. Reporter on kohal ja hoiab toimuvaga kursis. Mida tegid rootslased vraki juures täna öösel, veel enne kui eesti alus ja esindajad kohale jõudsid?